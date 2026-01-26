Пункты обогрева в Челябинске спасли от мороза 300 человек

Сеть «теплых точек» могут расширить

Прошлая неделя в Челябинске была холодной. В областной столице открыли два пункта обогрева — в Ленинском и Металлургическом районах. За четыре дня их посетили 300 горожан, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

«Даже если помощь была одному только человеку полезна, то это все равно важно. Нужно взять этот опыт с пунктами обогрева на вооружение и дальше», — отметил глава города Алексей Лошкин.

В будущем при резком и продолжительном похолодании такие пункты будут открываться снова. Их количество и расположение могут быть увеличены и скорректированы в зависимости от реальных потребностей жителей.