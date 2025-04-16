Пункт временного размещения ремонтируют в селе Париж

Он предназначен на случай весеннего половодья

В селе Париж Нагайбакского района делают капремонт пункта временного размещения, который построили в прошлом году, сообщает газета «Всходы».

Первым этапом была выполнена работа по внутреннему обустройству здания. В ПВР заменили полы, окна, двери, провели косметический ремонт. Также в пункт закупили новые матрасы, кровати и мебель.

Теперь подрядчик занимается утеплением внешней стороны здания, далее планируется облицовка.

Этот пункт будет выполнять функции помещения для временного размещения пострадавших от паводка. Бюджет на реализацию проекта выделил губернатор Алексей Текслер.