Пункт пропуска на границе Челябинской области и Казахстана работает в штатном режиме

Электронная очередь позволяет избегать скопления машин

Крупнейший в Челябинской области пункт пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном работает в обычном режиме без очередей. Об этом сообщают очевидцы, опровергая распространившуюся информацию о масштабных заторах.

Ранее появились сообщения об усиленных мерах проверки и образовании многокилометровых очередей из грузовиков на границе. Однако очевидцы сообщают, что пункт пропуска функционирует штатно, электронная очередь позволяет избегать скопления машин.

С 19 сентября на территории Казахстана за пределами пунктов пропуска образовались скопления грузовых транспортных средств, ожидающих въезда в Россию. Проверочные мероприятия непосредственно в пунктах пропуска на границе между Россией и Казахстаном не влияют на процесс прохождения транспортных средств и их дальнейшее движение по территории страны.