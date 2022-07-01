Пункт пожарной охраны открыли в удаленном поселке Слюдорудник Челябинской области

С такой просьбой к губернатору обращалась учитель местной школы

В поселке Слюдорудник Кыштымского городского округа построили депо добровольной пожарной охраны. Новое здание отвечает всем требованиям и состоит из двух помещений: гараж на одно машиноместо и дежурная комната с местами для отдыха и обеда, душем и санузлом. Об этом рассказали в пресс-службе Челябинской области.

Здание пожарной охраны в октябре 2021 после личного приема граждан поручил открыть губернатор Алексей Текслер. С этой просьбой к главе региона обратилась учитель поселковой школы Слюдорудника. Теперь в штате добровольной пожарной команды четыре человека из числа местных жителей. Все они прошли специальное обучение на базе части и ВДПО.





Добровольцы ликвидируют пожары, оказывают первую помощь пострадавшим и занимаются профилактикой возгораний. Боевое дежурство члены пожарной команды будут нести круглосуточно, обслуживая не только Слюдорудник, но и ближайшие населенные пункты — Большие Егусты и Белое Озеро.

«Пожарное депо — это еще один объект в программе развития поселка. Мы построили здесь фельдшерско-акушерский пункт, спортивную площадку на территории школы, а вблизи поселка находится спортивно-туристический центр “Провинция”. До города далеко, а потому совершенно правильно, что здесь появилось депо добровольной пожарной охраны», — отметила глава Кыштыма Людмила Шеболаева.





Челябинская область ежегодно выделяет средства на приобретение специальной техники и усиление противопожарного прикрытия отдаленных населенных пунктов. В областном бюджете есть средства для помощи муниципалитетам в создании условий для организации добровольной пожарной охраны.