Пункт обогрева в Малиновке после отключения электричества посетили 35 человек

В кременкульском ПВР никто из местных не остался переночевать

Пункт обогрева и питания в начальной школе в Малиновке под Челябинском организовали оперативно после отключения электричества. Свет в это здание поступает по другой линии, поэтому оно стало убежищем для замерзающих. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в администрации Сосновского округа.





Местные жители стали приходить в этот пункт к восьми утра, чтобы зарядить свои телефоны. Их угощали горячим чаем и завтраком. Там же сварили гречневую кашу. В пункте всего побывали 35 человек, в том числе двое детей.





В Кременкуле в школе для жителей организовали пункт временного размещения. Но там никто из местных не захотел остаться на ночь. В Малиновке хотя и были посетители пункта обогрева, но многие все же остались в своих домах.





В администрации отметили, что уже ночью организовали подомовой обход. Людям говорили, что можно уйти в организованные пункты помощи. Также специалисты выяснили, есть ли подключение к электричеству. Днем 16 января такая проверка продолжилась.