Публичная библиотека приглашает челябинцев на праздничную программу

В новогодние каникулы здесь проводят интеллектуальные игры, творческие мастер-классы и встречи с интересными людьми

В первые дни нового, 2026 года Челябинская областная универсальная научная библиотека предлагает горожанам насыщенную альтернативу домашнему досугу. С 3 по 5 января «Публичка» превратится в пространство интеллектуального отдыха, творчества и живого общения, где каждый найдет занятие по душе,

Программа стартует 3 января с погружения в историю: квиз «Челябинск. Новогодняя история» в отделе краеведения раскроет секреты празднования Рождества и Нового года в разные эпохи. Киноманов ждут фотоквест «Новогоднее селфи» и киносеминар с просмотром культовых фильмов, а любителей литературы — творческий вечер поэтов из Санкт-Петербурга и заседание открытого клуба «Литература без границ».

4 января станет днем знакомства с библиотекой: обзорные экскурсии по главному зданию помогут по-новому взглянуть на ее ресурсы. Центральными событиями дня будут творческие мастер-классы: от семейной нейрографики с психологом до изготовления традиционной «Лошадки на палочке» — символа наступающего года. Завершит день концерт-лекция от Школы ирландских танцев.

5 января будет посвящен подготовке к Рождеству и семейному творчеству. Гости смогут смастерить праздничный декор, создать рождественские открытки на детском мастер-классе или расписать ёлочные шары вместе с ребёнком. Ярким финалом программы станет новогоднее караоке для всех желающих в Центре межкультурных коммуникаций.

Кроме того, в течение трех дней, с 3 по 5 января, будут работать специальные проекты:

- «Круговорот подарков» в Фиджитал-центре: можно обменять хорошие, но ненужные книги, украшения или сувениры на новые для себя.

- Мастер-класс «Карта желаний», который поможет сформулировать цели и планы на 2026 год.

Программа рассчитана на самый широкий круг посетителей: семьи с детьми, любители кино и истории, ценители литературы и творчества. Вход: на большинство событий свободный. На часть мастер-классов и игр требуется предварительная регистрация. Подробное расписание и контакты для записи на официальном сайте библиотеки.

Возрастное ограничение: 0+