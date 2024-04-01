Птицы возвращаются с зимовок в Челябинскую область

Специалисты зафиксировали прилет скворцов и лебедей

1 апреля ежегодно отмечается Международный день птиц. Именно в это день множество пернатых возвращаются после зимовки. На Южном Урале уже зафиксировали прилет скворцов и лебедей, сообщает пресс-служба ООПТ Челябинской области.

«При патрулировании Брединского заказника зафиксировали прилет скворцов и первых лебедей-кликунов. Отличить без бинокля в полете лебедей-кликунов от лебедей-шипунов проще всего по голосу: шипуны никаких звуков в полете не издают, а кликунов слышно в полете порой за несколько километров», — поделился начальник участка Виктор Зарицкий.

Напомним, что челябинские уточки пережили снежную зиму на реке Миасс и дождались теплых деньков. Местные жители с удовольствием наблюдают за птицами на набережной. Среди них был и фотограф Дмитрий Сопильняк. Радостные мартовские утки — в нашем фоторепортаже.