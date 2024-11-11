В выходные спасатели Кыштымского отряда пришли на помощь раненому лебедю, который отбился от стаи. Птицу спасли и отправили в приют для диких животных «Спаси меня», сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.
Помочь лебедю оказалось непросто — тонкий лед на пруду еще не выдерживает вес человека. Поэтому спасателям во время операции пришлось обратиться к списку действий, которые необходимо выполнять при проваливании под лед.
Переезд в Кыштымский поисково-спасательный отряд лебедь перенес спокойно. Затем его отправили в челябинский приют для диких животных «Спаси меня».
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