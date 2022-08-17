РАННИЙ ПОДЪЕМВставать рано приходится тем, кто учится в первую смену или же посещает утром кружки.
«Если ранний подъем неизбежен, старайся выработать привычку ежедневно просыпаться в один и тот же час. До выхода из дома должен быть достаточный запас времени, чтобы успеть сделать все утренние ритуалы спокойно», — говорит Татьяна Воробьева.
Лучше всего, замечает психолог, пробуждаться от сна постепенно: после того как выключили будильник, потянитесь в кровати, а когда встанете, откройте окно. Свежий воздух поможет активизировать работу мозга.
ОПОЗДАНИЯЕсли ребенок встает достаточно рано, но все равно опаздывает на уроки, посмотрите, чем занято его утро — много ли отвлекающих факторов. Иногда дети утром хватаются за телефон — стараются поиграть, прочитать сообщения и пообщаться со своими друзьями.
Также время съедает поиск одежды, учебников и тетрадок, сборы портфеля — научите ребенка готовить все с вечера. А сами не зависайте в ленте новостей — почитаете в транспорте.
АДАПТАЦИЯ В КОЛЛЕКТИВЕЕсли ребенок в этом году идет в первый класс или меняет место учебы, ему придется адаптироваться в новом коллективе.
«Адаптация может занять от месяца до полугода. В этот период важно мыслить позитивно, настраиваться на хорошее. Это поможет расслабиться, получить положительные эмоции от первых дней и расположить к себе людей», — говорит Татьяна Воробьева.Психолог также советует оставаться собой, тогда ребенок сможет завести друзей, которые разделяют его интересы.
Между тем школьники из Челябинска смогут экономить на транспорте до 60 рублей в день. По школьной карте билет обойдется в 12,5 рубля, а малоимущих повезут бесплатно.
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