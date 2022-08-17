Психолог Воробьева рассказала, как настроить ребенка на возвращение в школу

Специалист назвала три проблемы челябинских учеников

За три месяца летних каникул школьники распробовали свободу и в большинстве своем не хотят возвращаться за парту. Чтобы начало учебного года не стало стрессом, психолог Уральского медицинского колледжа Татьяна Воробьева советует обратить внимание на три особенности режима дня.

РАННИЙ ПОДЪЕМ

Вставать рано приходится тем, кто учится в первую смену или же посещает утром кружки.

«Если ранний подъем неизбежен, старайся выработать привычку ежедневно просыпаться в один и тот же час. До выхода из дома должен быть достаточный запас времени, чтобы успеть сделать все утренние ритуалы спокойно»,

— говорит Татьяна Воробьева.

Лучше всего, замечает психолог, пробуждаться от сна постепенно: после того как выключили будильник, потянитесь в кровати, а когда встанете, откройте окно. Свежий воздух поможет активизировать работу мозга.

ОПОЗДАНИЯ

Если ребенок встает достаточно рано, но все равно опаздывает на уроки, посмотрите, чем занято его утро — много ли отвлекающих факторов. Иногда дети утром хватаются за телефон — стараются поиграть, прочитать сообщения и пообщаться со своими друзьями.

Также время съедает поиск одежды, учебников и тетрадок, сборы портфеля — научите ребенка готовить все с вечера. А сами не зависайте в ленте новостей — почитаете в транспорте.

АДАПТАЦИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ

Если ребенок в этом году идет в первый класс или меняет место учебы, ему придется адаптироваться в новом коллективе.

«Адаптация может занять от месяца до полугода. В этот период важно мыслить позитивно, настраиваться на хорошее. Это поможет расслабиться, получить положительные эмоции от первых дней и расположить к себе людей», — говорит Татьяна Воробьева.