Психолог Татьяна Помрясина: «В ЗАГСах стоит размещать плакаты о том, как правильно создавать вторую семью»

Все повторные браки одинаковы в одном: они объединяют в себе части распавшихся семей. И с этими «разными частями» важно учиться выстраивать отношения

Второй брак матери или отца может быть травматичным для детей от первого брака. По разным причинам. Одна из самых страшных — это когда дети не находят общего языка с отчимами и мачехами, подвергаются моральному и физическому насилию, что приводит к личностным проблемам во взрослой жизни.

В терапевтической группе 10 из 12 женщин в детстве подвергались харрасменту со стороны отчима.

Семейный психолог Татьяна Помрясина в интервью ИА «Первое областное» рассказала, как правильно выстраивать отношения с новым партнером и детьми, чтобы в семье было комфортно всем.





— Татьяна, скажите, когда можно знакомить нового партнера со своими детьми?

— Когда вы уверены в своем партнере. Когда вы друг с другом поговорили о прошлом — не просто знаете о нем, а он о вас, а действительно обсудили свои истории. Зачем ворошить прошлое? Чтобы честно признаться себе: я с его/ее прошлым жить смогу? Потому что влюбленность утихнет и нужно будет строить быт. А когда там его/ее дети, бывшие мужья/жены — готовы вы выстраивать и с ними отношения тоже? Тревожный звоночек — когда партнер вас начинает «виноватить» за прошлое — а так бывает часто. Партнер может в негативном ключе вспоминать бывшего мужа женщины: «Как ты с ним могла жить», «Зачем ты от него родила». Это показатели того, что партнер не может принять того факта, что у вас до него была своя жизнь. Для меня вообще удивительно, когда людям за 30, тем более за 40 лет, и они не принимают прошлого партнера. Конечно, в таком возрасте оно, как правило, есть.





— К чему ведет отсутствие откровенного диалога между партнерами?

— Люди считают, что они проработали прошлое, осознали ошибки и готовы к новым отношениям и «как-нибудь все срастется». Нет, на самотек пускать нельзя. Если метафорически представить, то ребенок — это река, а родители — берега. Когда отец, например, уходит из семьи, у маленького человека остается только один берег. Потом у мамы появляется новый партнер, а внутреннее беспокойство у ребенка никуда ведь не исчезает. Ребенок волнуется, что снова потеряет вновь обретенный берег, как тогда. Процедура знакомства с новым партнером также отличается в зависимости от возраста. Это все должно быть постепенно, ненавязчиво. С порога не надо говорить — «Это мой муж, теперь мы будем жить вместе». Кому такое понравится? Отношения — это общение. Поэтому избраннику мамы, а мы сейчас говорим про человека, который явно понимает, что ему придется действиями и временем завоевывать доверие ребенка, для начала стоит просто начать интересоваться у ребенка его успехами, увлечениями, захотеть, а потом начать проводить время вместе, а не просто подарить мишку и отправить малыша в свою комнату. Очень важно осознание важности шага в построении новой семьи.

— Если ребенок никак не хочет принимать отношения? Ставит условие: «Или он, или я».

— И правильно ли в таком случае прекратить отношения с любимым человеком? Ситуация сложная, выбор такой, что сердце разрывается. Но я всегда стою на стороне детей. Понимаете, тинейджер и своих родных родителей проверяет так, что посуда бьется и двери выламываются. Подростки могут быть очень жесткими с родными. Эта история о том, «А будешь ли ты любить меня таким?». И если у мамы с ребенком контакт был теплый, они обсуждали важные моменты и проблемы ребенка, то компромисс найдется. Если же мать только и делала, что устраивала личную жизнь, а потом поставила ребенка перед фактом, что какой-то мужчина теперь будет жить с ними, то ответный удар может быть очень суровым. Сколько бы женщина ни работала над собой для привлечения достойного мужчины, дело не пойдет на лад. Если не выстроены отношения с детьми, крепкой семьи не получится. И если ребенок против новых отношений матери — значит, есть что-то такое, на что она не обращала внимания, что стоит проработать.









— Что делать ребенку, переносящему негативное отношение со стороны отчима?

— Когда ребенок рождается, он следует за своими родителями. Какими бы ни были родители — «Я иду за ними». Осознание ужаса морального и физического насилия со стороны родного отца чаще всего «догоняет» во взрослой жизни. Психика ребенка не справляется с тем, что может происходить что-то страшное сейчас, и вытесняет факт насилия со стороны отца. На практике люди даже могут не помнить какое-то время из своего детства, но потом, когда вспоминают, обязательно нужна помощь. Физическое и моральное насилие со стороны отчима чаще не вытесняется, а скрывается ребенком из желания «не расстраивать маму». Для ребенка желание «сделать маму счастливой» — намного сильнее своего комфорта. Но есть ситуации, когда мама не хочет слышать детские жалобы на отчима, и тогда ребенок оказывается в психологической западне. Это считывается как предательство со стороны матери: «Ты с ним — значит, ты против меня». Я сейчас веду терапию со взрослыми женщинами, и у меня была группа, где из 12 человек 10 пережили харрасмент и жестокое обращение со стороны отчима. И они эти обиды несли всю жизнь.

Что делать ребенку в такой сложной ситуации? Первое — обратиться за помощью: сначала рассказать о своих чувствах близким родственникам, друзьям мамы. Если ребенок говорит в «глухие уши» — то обращаться в органы опеки, звонить по телефону доверия (8-800-2000-122). Конечно, это непростая ситуация, где ребенок опять оказывается в западне. Мама под воздействием романтических чувств может многое не видеть. Друзьям, родственникам не стоит молча стоять в сторонке, когда есть подозрения о «нечистых» намерениях нового партнера женщины — важно говорить об этом. Чаще человек не видит факта насилия, но может заметить какие-то странные, томные взгляды в сторону ребенка. Ко мне иногда обращаются подростки, рассказывают о жестокости со стороны отчимов, и я стараюсь вовлечь родителей, выхожу с ними на контакт и объясняю, что за судьбу детей все-таки придется отвечать.













— Проблемы могут возникать у детей не только с отчимами, но и с мачехами. Как в этом случае дети переживают травму?

— Женщине все-таки легче принять не своих детей, тем более в том случае, если у нее есть свои и мужчина обеспечивает их. Если вдруг ребенок почувствовал давление со стороны мачехи — также необходимо обратиться за помощь к другим взрослым. И если со стороны отчима дети могут стать заложниками физического и сексуального насилия (и, кстати, речь идет не только об околомаргинальных семьях, трагедии происходят и в семьях с виду благополучных, успешных людей), то со стороны мачехи речь идет, как правило, о моральном издевательстве. А это сложнее доказать. Нужно трубить папе во все уши. Также родственникам стоит обратить внимание на поведение ребенка — если он из общительного превратился в замкнутого, например. Среагировать, поговорить и пройти терапию, пока не поздно.









— Что бы вы посоветовали мужчинам и женщинам, вступающим во второй брак?

— Я за профилактику. Есть тысячи книг о том, как найти мужчину, как построить семью и как воспитывать детей — но это все про первичные семьи. Про вторые браки даже литературы толком нет. Я бы в ЗАГСах плакаты повесила о том, что сначала важно терапию пройти, «закрыть» все темы из прошлого и научиться договариваться. Ко мне приходят женщины с проблемой, что «мужчина был хороший, а когда стали жить вместе — срывается на моего ребенка». Причин здесь много. Самая распространенная — партнера начинает мучить чувство вины перед своими детьми от первого брака: «Я мог бы быть хорошим отцом, а сейчас приходится заниматься чужими». Или когда у детей и матери есть контакт, общие шутки, истории, то мужчина может чувствовать себя лишним — от этого и рождается неприязнь к детям любимой женщины. Психика чаще нас защищает, она ленивая «подруга», и ей проще найти причину дискомфорта вовне, нежели внутри. И вместо поиска решения, как наладить контакт с новыми членами семьи, мозг ищет причины дискомфорта, чтобы их устранить. Было бы неплохо раскрыть эти проблемы у специалиста, признать, что вас раздражают дети нового мужа/жены и попытаться исправить это. Также в этой системе завязаны и бывшие супруги — важно и с ними выстраивать диалог. Потому что жизнь невозможно начать с чистого листа. Можно продолжить настоящую с умом.



