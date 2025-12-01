Психолог рассказала, почему детям важно верить в Деда Мороза

Сказка помогает ребенку формировать доверие к миру, учит добру и развивает эмоциональный интеллект

Вера в Деда Мороза, которая зарождается у детей примерно с двух лет, играет важную положительную роль в их развитии. Этот сказочный персонаж становится для ребенка символом безграничной доброты и справедливости, укрепляя веру в чудо и формируя нравственные ориентиры, приводит мнение педагога-психолога Ольги Баженовой портал arigus.tv.

Сказка помогает детям понять важные социальные и эмоциональные концепции: ожидание праздника, забота о близких (через письма с пожеланиями) и различение хороших и плохих поступков. Этот период, когда граница между реальностью и волшебством размыта, является естественным этапом взросления и способствует развитию оптимизма и эмоциональной устойчивости.

Когда ребенок взрослеет и узнает правду, важно преподнести это не как крах иллюзий, а как переход на новый уровень. Роль волшебника символически передается родителям, а вера в само чудо и ожидание праздника остаются с человеком на всю жизнь, уча надеяться и мечтать.

Почта Деда Мороза заработала с 1 декабря в Челябинской области.