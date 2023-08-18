Психолог рассказал, как родителю пережить переезд ребенка в другой город

Абитуриенты все чаще поступают в вузы соседних регионов

Российские 11-классники все чаще выбирают для поступления университеты в соседних регионах. Об этом в начале года заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. И если для абитуриента такое решение — новый вызов, то для некоторых родителей — серьезный повод для переживаний.

Корреспондент издания «Тюменская область сегодня» пообщался с психологом Евгенией Писаревой и выяснил, что родительские страхи нередко вызваны личным опытом студенческой жизни.

Взрослым, которые после школы сами переехали в другой город, специалист предлагает проанализировать, как это было.

«Вы же как-то выжили в другом городе? И точно приобрели полезный жизненный опыт. Теперь это решение вашего ребенка, и его нужно принять. Это проявление самостоятельности и независимости. Если ребенок чувствует в себе силы начать жить отдельно от вас, позвольте ему это», — отметила психолог.

Родителю на этом этапе важно поддержать самостоятельность ребенка. Помочь ему советами и делами нужно, но только тогда, когда он об этом просит. При этом важно интересоваться успехами абитуриента.

«Скажите ребенку, что вы гордитесь его стремлениями принимать взрослые решения. И еще о том, что вы всегда рядом, готовы помочь. Дайте понять, что он может вернуться домой в любое время», — советует специалист.

Перед отъездом ребенка нужно обсудить взаимодействие с ним. Чтобы не было конфликтов из-за чрезмерного контроля, важно договориться о количестве звонков и времени, когда всем будет удобно говорить.

В таком случае для родителя главное — набраться терпения и соблюдать договоренности. Это легче, чем кажется, если не проводить дни в бессмысленной тревоге за ребенка, а уделить время себе.

«Вспомните, о чем вы мечтали и на что не хватало времени. Уделите внимание своему супругу или супруге. Это подходящее время для начала нового романтического периода», — уверена Евгения Писарева.

Психолог подчеркнула, что излишний контроль и тревожные звонки ребенку не помогут, а вот взрослому постоянное эмоциональное напряжение может только навредить.