Российские 11-классники все чаще выбирают для поступления университеты в соседних регионах. Об этом в начале года заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. И если для абитуриента такое решение — новый вызов, то для некоторых родителей — серьезный повод для переживаний.
Корреспондент издания «Тюменская область сегодня» пообщался с психологом Евгенией Писаревой и выяснил, что родительские страхи нередко вызваны личным опытом студенческой жизни.
Взрослым, которые после школы сами переехали в другой город, специалист предлагает проанализировать, как это было.
«Вы же как-то выжили в другом городе? И точно приобрели полезный жизненный опыт. Теперь это решение вашего ребенка, и его нужно принять. Это проявление самостоятельности и независимости. Если ребенок чувствует в себе силы начать жить отдельно от вас, позвольте ему это», — отметила психолог.
Родителю на этом этапе важно поддержать самостоятельность ребенка. Помочь ему советами и делами нужно, но только тогда, когда он об этом просит. При этом важно интересоваться успехами абитуриента.
«Скажите ребенку, что вы гордитесь его стремлениями принимать взрослые решения. И еще о том, что вы всегда рядом, готовы помочь. Дайте понять, что он может вернуться домой в любое время», — советует специалист.
Перед отъездом ребенка нужно обсудить взаимодействие с ним. Чтобы не было конфликтов из-за чрезмерного контроля, важно договориться о количестве звонков и времени, когда всем будет удобно говорить.
В таком случае для родителя главное — набраться терпения и соблюдать договоренности. Это легче, чем кажется, если не проводить дни в бессмысленной тревоге за ребенка, а уделить время себе.
«Вспомните, о чем вы мечтали и на что не хватало времени. Уделите внимание своему супругу или супруге. Это подходящее время для начала нового романтического периода», — уверена Евгения Писарева.
Психолог подчеркнула, что излишний контроль и тревожные звонки ребенку не помогут, а вот взрослому постоянное эмоциональное напряжение может только навредить.