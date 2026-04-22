Психолог назвал главное качество эффективного лидера

Люди идут за тем, с кем видят личную выгоду. В России такой подход к управлению — редкость

Американский психолог Джон Леви опроверг миф об идеальном лидере как о доминирующем «альфа-самце». После 15 лет общения с тысячами руководителей он не нашел у них общих личностных черт: среди успешных лидеров встречаются и тихие, и резкие, и эмпатичные, сообщает портал Om1.ru.

Главный вывод: людей ведут не личные качества начальника, а ощущение, что с ним можно добиться большего.

«Мы идем за кем-то, потому что чувствуем, что можем получить что-то новое», — отмечает Леви.

Чрезмерный контроль и давление, наоборот, снижают продуктивность. Важнее психологический комфорт и возможность открыто высказывать идеи.

В России, по данным исследований, такой подход встречается редко из-за слабой управленческой культуры и отсутствия понятных перспектив для сотрудников.