Психолог из Челябинской области написала книгу о сложных отношениях между детьми и родителями

Мать двух подростков рассказывает об ошибках материнства

Мария Осипова работает заведующей психофизиологической лабораторией в Снежинске. Медицинский психолог работает в медсанчасти 16 лет, 12 из которых помогала детям и их родителям. Имея большой опыт в этой области, женщина написала книгу «Выход из детской травмы. Обнять внутреннего ребенка». О ее создании автор рассказала ИА «Первое областное».

«Книга основана на реальном опыте, это книга самопомощи для людей со сложными отношениями с родителями, которые пострадали от воспитания, и это повлияло на их жизнь. Книга помогает научиться справляться с тревогой, понять, почему наши мамы делали ошибки, и научиться любить себя. Особенно интересно будет прочитать историю материнства в России. В книге я раскрываю роль государства в изменении стратегии воспитания детей», — рассказала автор книги Мария Осипова.

Сейчас Мария плотно сотрудничает с командой Российского движения детей и молодежи (РДДМ) Челябинской области. По мнению психолога, движение помогает участникам раскрыть свои таланты, быть открытыми и работать в команде. Ее 12-летний сын с удовольствием участвует в таких образовательных мероприятиях.

«Я как мама и как профессионал считаю, что в подростковом возрасте у каждого ребенка должно быть место, где он успешен, тогда не будет серьезных проблем. А еще очень важно, чтобы были друзья по интересам. Именно это и дает команда РДДМ», — считает психолог.

Самой Марии участие в РДДМ помогает популяризировать психологические знания и помогать родителям в воспитании детей.

«Подростковый возраст — это всегда сложно, поэтому идея, что учитель, родитель и государство помогает воспитывать и поддерживать детей, — это очень своевременно и правильно. Чем раньше ребенок найдет себя, определит направление, тем он больше имеет шансов стать успешным взрослым», — добавила Мария Осипова.

Женщина планирует и дальше активно участвовать в движении детей и молодежи, чтобы поддерживать педагогов и родителей, делиться опытом воспитания детей, проводить семинары и обучать техникам контроля эмоций.