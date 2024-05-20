ПСБ принял участие в VIII международном полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Челябинске

Бегунам на выбор предлагались четыре дистанции

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В Челябинске и одновременно по всей стране 19 мая прошел VIII полумарафон «ЗаБег.РФ». Он объединил 85 городов, 11 часовых поясов и более 160 тысяч любителей бега. В самом крупном синхронном старте России приняли участие 50 сотрудников челябинского офиса ПСБ и члены их семей.

Участники забега стартовали и финишировали у ледовой арены «Трактор». В зависимости от подготовки бегунам предлагались четыре дистанции на выбор: юниоры — 1 километр, новички — 5 километров, любители — 10 километров, профи — 21,1 километра.

«ПСБ поддерживает „ЗаБег.РФ“ на протяжении нескольких лет, и мы рады отметить, что с каждым годом количество индивидуальных бегунов, корпоративных команд, болельщиков только увеличивается. Здесь собираются друзья и единомышленники, здесь непередаваемая энергетика и атмосфера добра. Сам факт участия в подобном мероприятии — уже событие и заряд позитивного настроения на весь год, до следующего забега»,— отметил вице-президент — региональный директор ПСБ в Челябинске Алексей Юхачев.

Полумарафон проводится ежегодно с мая 2017 года. Тогда он прошел одновременно в 10 городах России. В 2018 году в полумарафоне приняли участие 15 городов, в 2019-м — уже 19. А в последующих забегах представители спортивного сообщества синхронно выходили на старт уже во всех субъектах Российской Федерации.

В 2023 году забег вышел за пределы России и приобрел статус международного. К полумарафону присоединились КНР, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Кыргызстан, а в 2024 году добавились Бразилия, Сербия, Камерун, Бахрейн, Узбекистан, Непал, Египет, Пакистан и Катар. В этих странах он проходит под названием One Run.



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