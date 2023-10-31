ПСБ получил международную награду за образовательный проект «Подзарядка»

Банк одержал победу в номинации «Классика коммуникаций»

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«Промсвязьбанк» стал победителем XIV ежегодной международной премии в области корпоративных коммуникаций InterComm-2023. Банк одержал победу в номинации «Классика коммуникаций» за масштабный проект по обучению и развитию персонала «Подзарядка».

«Подзарядка» — это еженедельная видеопрограмма для сотрудников, на которую ПСБ приглашает экспертов высокого уровня из разных областей. В рамках программы участники обсуждают с сотрудниками банка современные технологии и инструменты, в том числе мастерство публичных выступлений, продаж и переговоров, технологии влияния и эмоциональный интеллект, IT-механизмы и способы противостоять кибермошенничеству, финансовую грамотность. Банк регулярно проводит опросы, где темы для эфиров выбирают сами сотрудники.

«ПСБ системно проводит работу по непрерывному образованию сотрудников в самых различных сферах — постоянное развитие помогает расширять кругозор и повышать уровень знаний, гибкость мышления и эффективность команды банка, адаптивность к постоянным изменениям в современных условиях. Аудитория программы „Подзарядка“ постоянно растет. За три года ее посмотрели уже более 10 тысяч уникальных зрителей, три тысячи сотрудников смотрят „Подзарядку“ регулярно», — сказала директор департамента персонала Елена Литвинова.

Ежегодная премия InterComm — главная отраслевая премия в России и СНГ, посвященная внутренним коммуникациям и корпоративной культуре. Жюри InterComm выбирает лучшие проекты по построению бренда работодателя, формированию корпоративной культуры, корпоративным медиа, реализации маркетинговых и антикризисных программ, оценивает личные и командные достижения специалистов в области коммуникаций. В этом году на премию было подано 242 проекта в 17 номинациях.

Рекламодатель — ПАО «Промсвязьбанк».

