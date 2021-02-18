«Не позволю травмировать»: новая хозяйка брошенного у ветклиники пса Грея не собирается его никому возвращать

Ранее один из его бывших «опекунов» заявил свои права на четвероногого подкидыша

Три дня назад ветеринары клиники «Добрый хвост» рассказали о том, что им пришло письмо из Министерства сельского хозяйства Челябинской области по поводу пса Грея, история которого взбудоражила всю страну в начале января. Тогда бывшая хозяйка оставила собаку возле дверей клиники, попросив «усыпить» своего 9-летнего питомца.

В сообщении Минсельхоза говорилось, что поступило обращение от некоего гражданина, который требовал вернуть собаку. Оказалось, что это бывший муж прежней хозяйки Грея.

В нынешней семье, где уже спокойно живет пес, не стали долго думать и чипировали хвостатого старичка сразу, как взяли к себе. Сделать это помог главный ветеринар клиники «Добрый хвост» Баграт Агажанов.

«Он поставил Грею чип, занес данные чипа в международную базу AnimalFace, выдал ветеринарный паспорт. Теперь в любой точке мира чип можно будет отсканировать, найти информацию о Грее и его владельце», — сообщили в клинике.

После этого новая хозяйка пса Ирина Саушкина спокойно пошла в министерство сельского хозяйства, чтобы выяснить все нюансы, а также заявить свои права на животное.

«Я ходила в Минсельхоз, чтобы выяснить, какими правами обладает человек, который написал это письмо. Мне объяснили, что теперь сложности нет — вы чипировали пса и по праву являетесь его хозяйкой. Заявителю будет отправлено ответное письмо, и вы можете жить спокойно», — рассказала Ирина.

Хозяйка пса также отметила, что никто не видел этого человека вживую и ничего о нем не знает. Поэтому ее заинтересовало, почему он решил отнять у нее Грея, причем посредством обращения через Минсельхоз. Но отдавать кому бы то ни было нового любимца и члена семьи она не собиралась.

«Я против того, чтобы у меня его забирали. Он — мой пес. Теперь юридически я его хозяйка. Я его никому не отдам. Помимо того, что я и моя семья к нему привыкли, еще раз травмировать это живое существо я не позволю. Мы его слишком любим», — добавляет Ирина Саушкина.

Ирина поделилась еще и тем, что это не первое спасенное ею животное. Вместе со своей мамой они спасли уже около 50 кошек и собак — их выхаживали и пристраивали в хорошие семьи. Она не считает это своей миссией, просто пройти мимо замерзающего и брошенного животного не хватает сил.