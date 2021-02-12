Прыжки через костер, танцы и песни: армянская диаспора отпразднует Трндез в Челябинске

Мероприятие состоится на территории строящейся церкви на улице Бейвеля

В Челябинске отметят национальный армянский праздник Трндез, который сравнивают и с русской Масленицей, и с европейским Днем святого Валентина. «Союз армян России» в Челябинской области приглашает желающих на гулянья, которые пройдут 13 февраля.

По традиции в ходе мероприятия влюбленные юноши и девушки должны перепрыгивать костер, взявшись за руки. Если у пары получает сделать это, не расцепив руки, влюбленным сулят крепкую любовь. Разожгут костер и на мероприятии в Челябинске.

«Вас ждут конкурсы, танцы и песни, а также подарок для вторых половинок — горящий костер любви», — обещают организаторы праздника.

Мероприятие состоится 13 февраля в 16:00 на территории строящейся армянской церкви по адресу: улица Бейвеля, 9.