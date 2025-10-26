В 20 городов России и мира можно будет вылететь из Челябинска зимой

Аэропорт Курчатов переходит на зимнее расписание

Зимой 2025/2026 из Челябинска можно будет улететь в 12 российских городов. Также предусмотрены рейсы в страны ближнего и дальнего зарубежья. Рейсы, в числе которых чартерные, будут обслуживать 16 авиакомпаний. Подробности рассказали в пресс-службе аэропорта Курчатов.

В зимнем расписании предусмотрено до 8 рейсов в сутки в Москву, которые будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». В Санкт-Петербург ежедневные рейсы запланировали «Россия» и «Победа», 4 рейса в неделю будет выполнять Smartavia. Сразу четыре авиакомпании запланировали регулярные рейсы в Сочи.

В число городов, куда можно будет улететь из Челябинска, также вошли Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Нижний Новгород, Норильск, Сургут и Калининград.

«Чартерные перевозки запланированы в Шарм-Эш-Шейх, Хургаду, Пхукет. Возобновятся рейсы в Камрань»,— рассказали в аэропорту.

Также из Челябинска будут доступны прямые рейсы в Ереван, Минск, Ош и Душанбе.

Пассажиров при планировании полетов просят периодически уточнять график, поскольку авиакомпании могут перенести или отменить рейс по разным причинам.