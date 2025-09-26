Прямые авиарейсы свяжут Челябинск и Ханты‑Мансийск уже этой осенью

Самолеты будут летать по пятницам

Прямое авиасообщение свяжет столицы Южного Урала и Югры уже этой осенью. Авиакомпания «РусЛайн» откроет рейсы между Челябинском и Ханты-Мансийском, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Полеты будут выполняться на 50‑местных лайнерах Bombardier CRJ100/200. Время в пути — 1 час 35 минут. Рейсы запланированы раз в неделю, по пятницам: вылет из Ханты-Мансийска в 12:15 с прибытием в Челябинск в 13:55; обратный вылет из Челябинска в 14:40, прибытие в Ханты-Мансийск в 16:15.

Старт программы — 7 ноября. Пока решили, что она будет действовать до 26 декабря 2025 года.