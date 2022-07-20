Прямое авиасообщение между Челябинском и Новокузнецком запустят 30 июля

Рассказываем, в какие дни будут летать самолеты

30 июля между Челябинском и Новокузнецком запустят прямое авиасообщение. Рейсы в старейший город Кемеровской области будут отправляться дважды в неделю, сообщили 20 июля в пресс-службе челябинского аэропорта.

Программу полетов из Челябинска в Новокузнецк запускает авиакомпания Nordwind Airlines. Первый рейс отправится из аэропорта Курчатов 30 июля в 04:50, в Новокузнецк самолет прибудет в 09:20. Время в пути составит 2,5 часа.

Начиная с 30 июля вылеты из Челябинска будут осуществляться по понедельникам и субботам в 04:50. Из Новокузнецка в Челябинск самолеты будут летать также по понедельникам и субботам. Время отправления — 11:00, а прибытия — 11:40 по местному времени. В полете пассажирам предстоит провести 2 часа 40 минут.

Также с 30 июля компания Nordwind Airlines запускает прямое авиасообщение между Челябинском и Пермью. Самолеты будут летать также по понедельникам и субботам.