Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 14 декабря

Начало эфира в 14:00

В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин проведет традиционную прямую линию. На канале ОТВ будет организована трансляция этого мероприятия.

Прямая линия начнется в 14:00 по местному времени. В режиме реального времени за ней можно будет следить на сайте 1obl.tv.

Напомним, прямые линии с Владимиром Путиным не проводились с 2021 года. Последний раз общение президента с гражданами длилось 3 часа 44 минуты. Глава государства ответил на 70 вопросов, а всего их поступило более двух миллионов.

В этом году прямая линия объединена с пресс-конференцией. В ней примут участие и корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» Тогжан Мусабаева и Маргарита Хижняк.