Прямая линия с Алексеем Текслером пройдет 2 декабря

Рассказываем, как жители Челябинской области могут отправить свой вопрос губернатору

В Челябинской области стартовал сбор вопросов для прямой линии губернатора, которая пройдет 2 декабря 2025 года, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Свое обращение Алексею Текслеру можно оставить несколькими способами:

• зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл;

• на сайте спроситекслера.рф нажать на активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу «Госуслуг». Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона;

• по телефону горячей линии — 8-800-500-74-50;

• в мессенджере MAX через чат-бот.

Вопросы будут приниматься с 26 ноября по 2 декабря включительно. Сбор вопросов будет остановлен только после окончания прямой линии.

Где смотреть прямую линию с губернатором

Губернатор Алексей Текслер выйдет на связь с южноуральцами во вторник, 2 декабря, ровно в полдень.

Прямая трансляция будет доступна:

• на телеканалах ОТВ, «Россия 24», «Урал 24», «31 канал», «Урал1»;

• на радиостанциях «Радио России Южный Урал», «Бизнес ФМ Челябинск», «Комсомольская правда Челябинск»;

• в группах медиахолдингов «Первый областной», «ГранадаПресс»;

• на странице канала «Урал 24»;

• на платформе «Смотрим»;

• на официальных страницах «ВКонтакте» губернатора, правительства, Заксобрания Челябинской области и в паблике ЦУР.