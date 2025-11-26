В Челябинской области стартовал сбор вопросов для прямой линии губернатора, которая пройдет 2 декабря 2025 года, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Свое обращение Алексею Текслеру можно оставить несколькими способами:
• зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл;
• на сайте спроситекслера.рф нажать на активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу «Госуслуг». Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона;
• по телефону горячей линии — 8-800-500-74-50;
• в мессенджере MAX через чат-бот.
Вопросы будут приниматься с 26 ноября по 2 декабря включительно. Сбор вопросов будет остановлен только после окончания прямой линии.
Где смотреть прямую линию с губернатором
Губернатор Алексей Текслер выйдет на связь с южноуральцами во вторник, 2 декабря, ровно в полдень.
Прямая трансляция будет доступна:
• на телеканалах ОТВ, «Россия 24», «Урал 24», «31 канал», «Урал1»;
• на радиостанциях «Радио России Южный Урал», «Бизнес ФМ Челябинск», «Комсомольская правда Челябинск»;
• в группах медиахолдингов «Первый областной», «ГранадаПресс»;
• на странице канала «Урал 24»;
• на платформе «Смотрим»;
• на официальных страницах «ВКонтакте» губернатора, правительства, Заксобрания Челябинской области и в паблике ЦУР.