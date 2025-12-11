Прямая линия президента вышла топ по просмотрам политических видео в VK

В первой неделе декабря ежедневная аудитория платформы превысила 40 млн человек

Статистикой и пользовательскими предпочтениями за год поделалась платформа VK Видео. Одним из главных событий в цифровом пространстве стала прямая линия президента России Владимира Путина «Итоги года». Она набрала 25 миллионов просмотров и возглавила рейтинг самых популярных общественно-политических форматов. На втором месте в этой категории интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону, также набравшее 25 миллионов просмотров. На третьем месте оказалась трансляция Парада Победы с 18,9 миллионами просмотров. Тематика «Новости и политика» в целом стала самой обсуждаемой на платформе, собрав более 517 миллионов реакций пользователей.

Данные Mediascope подтверждают лидерство VK Видео в России по ежедневной и ежемесячной аудитории. В первую неделю декабря ежедневная аудитория превысила 40 миллионов человек, а в ноябре ежемесячная аудитория составила 77 миллионов пользователей. Среднесуточное время просмотра выросло на 40%. Это обусловлено значительным увеличением объема контента и числа авторов.

Количество авторов на платформе за год удвоилось, достигнув 331 тысячи человек. Анализ пользовательских интересов показал, что наибольший охват у зрителей получили категории юмора, кино и сериалов, новостей и политики, детского и семейного контента, а также темы, связанные с авто и транспортом.

Особой популярностью пользовались спортивные трансляции и стримы. Наибольший онлайн-просмотр в момент трансляции собрало прибытие делегаций России и Украины в Стамбул — 1,3 миллиона зрителей.

Количество установок приложения VK Видео достигло 91 миллиона, что подтверждает растущую востребованность отечественного видеосервиса. За год среднее время просмотра на платформе увеличилось на 15%.