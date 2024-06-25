Пруд под Миассом облюбовала семья лебедей

Благородным птицам так понравилось здесь, что они свили гнездо и уже ставят на крыло потомство

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Миасские садоводы считают себя счастливчиками: помимо радостей возделывания огородов у них есть возможность наблюдать в естественной среде обитания пару лебедей. Благородные птицы прилетели на Южный Урал в конце апреля, свили гнездо и уже обзавелись потомством.

Как рассказывает местный житель Геннадий Смоляков, он был одним из первых, кто заметил птенцов.

«У меня с собой всегда бинокль, и однажды — смотрю, а рядом с мамой плавают три пушистых комочка. И все за ней повторяют: она нырнет — и дети пытаются, учатся», — рассказал мужчина.

Он же видел, как родители охраняют малышей.

«При малейшей опасности — появлении коршуна или лисы — загоняют детей в гнездо и шипят на хищников. А с утками, которые тут на пруду водятся, семейство живет дружно», — говорит натуралист.

Он добавляет, что птиц он не подкармливает и другим не советует.

«Многим хочется хлеба кинуть или булку. Но не надо этого делать. Дикая птица — она сама себя прокормит», — напоминает мужчина.