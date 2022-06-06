Пруд Девичьи слезы в Челябинске заселили золотыми рыбками

Эксперимент поставили ученые‑экологи ЧелГУ

Экологи Челябинского государственного университета в порядке эксперимента выпустили в пруд Девичьи слезы в Ленинском районе Челябинска около 4000 мальков китайского карася, которого еще называют золотой рыбкой. Об этом сегодня, 6 июня, сообщила пресс-служба ЧелГУ.

По словам заведующего лабораторией экологии водных сообществ ЧелГУ Константина Корлякова, цель эксперимента — попытаться обновить биоту водоема.

«Мальчишкой я часто рыбачил в этом пруду. Здесь даже раки были. Но сейчас, после того как территорию застроили жилыми домами, уровень воды в пруду снизился, да и обитателей в нем поубавилось. Пожалуй, только ротанов теперь можно поймать на удочку», — рассказал ученый.

Если мальки выживут, то со временем часть из них приобретет красивый алый или золотистый окрас. Ловить их, отметил Константин Корляков, будет не запрещено.

В случае если процент выживаемости экзотических карасей будет низким, экологи ЧелГУ готовы повторить эксперимент.