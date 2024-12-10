Прозрачный лед на реке Миасс в центре Челябинска привлекает людей

Он еще тонкий, замерзает медленно, потому что нет морозов

Утром 10 декабря спасатели в оранжевых жилетах вывели несколько рыбаков со льда возле цирка в Челябинске. Позднее те вернулись на место, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Лед в этом году выглядит вот так красиво по нескольким причинам. Он замерзает медленно и при отсутствии снега. Поэтому получается таким прозрачным.

Напомним, в Челябинске выход на лед реки Миасс запрещен в нескольких местах из-за опасности. В Металлургическом районе, например, это касается района остановки «Набережная» по улице Калмыкова. Запреты также действуют в Калининском и Ленинском районах, где установлены предупреждающие таблички. Нарушение может привести к штрафам от 500 до 2000 рублей.