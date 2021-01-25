В Челябинске более 100 блокадников получат выплаты к празднику

День снятия блокады Ленинграда отмечается 27 января

27 января в России отмечаются День воинской славы России и День снятия блокады с города Ленинграда. Некоторые из героев блокады проживают в Челябинске, и в этот день они получат поздравления и социальные выплаты. Подробнее об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«На сегодняшний день в Челябинске проживает 100 человек, являющихся жителями блокадного Ленинграда, и восемь участников Волховского и Ленинградского фронтов. В связи с социальной значимостью указанной даты данным гражданам организовано вручение единовременного социального пособия и поздравительных адресов. Все поздравления пройдут по домашним адресам граждан»,— сообщил чиновник.

Во время визитов социальных работников будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы.