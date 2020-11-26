Прожиточный минимум пенсионеров Челябинской области на 2021 год увеличили ещё на 500 рублей

Такое решение приняли депутаты регионального Заксобрания.

В 2021 году величина прожиточного минимума пенсионера в Челябинской области составит 9 794 рубля. Это выше на 1 103 рубля по сравнению с 2020 годом. Об этом стало известно сегодня, 26 ноября, после проведения третьего заседания регионального Заксобрания.

На заседании в августе парламентарии поддержали закон, устанавливающий прожиточный минимум пенсионера на 2021 год в размере 9 282 рублей. При этом, в рамках формирования проекта федерального бюджета на следующий год, а также планы на 2022-2023 года был уточнён прогноз социально-экономического развития России, согласно которому оценка величины прожиточного минимума пенсионера в целом по стране будет скорректирована до 10 022 рублей.

«Эта величина является основой для установления регионального прожиточного минимума пенсионера, и Минэкономразвития Челябинской области произвело перерасчёт, согласно которому теперь его величина составит 9 794 рубля, что выше ранее установленной на 512 рублей, или на 5,5%», — заявили в правительстве Челябинской области.

Отмечается, что пожилые граждане, у которых общая сумма материального обеспечения не будет достигать прожиточного минимума в 9 794 рубля, получат социальную доплату к пенсии.

Документ законопроекта, который был поддержан депутатами в трёх чтениях, будет направлен на подписание губернатору Челябинской области и вступит в силу с 1 января 2021 года.