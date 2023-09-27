Пройти врача и привиться: в центре Челябинска на два дня открыли «Территорию здоровья»

Получить консультацию медика здесь можно без записи и талона

Проверить родинку, измерить уровень сахара и сатурацию или привиться от гриппа — все это можно сделать без очередей и талонов. Достаточно просто прийти на площадку «Территория здоровья», которая 27 и 28 сентября работает в «Гагарин Парке» Челябинска на улице Труда, 183. Сегодня здесь побывали и журналисты ИА «Первое областное».

Медики предлагают челябинцам базовые обследования. То же самое делают и во время диспансеризации. За одним столиком сегодня можно измерить уровень сахара, сатурацию и давление.

«Диагностика занимает меньше пяти минут. Пока у всех результаты хорошие. Но если кто-то получит плохие данные, мы, конечно, расскажем, какие проблемы со здоровьем возможны и к каким врачам обратиться», — говорят медики-волонтеры.









По соседству работает врач-дерматолог. В кабинку к доктору идут, чтобы проверить родинки, — а вдруг онкология? Но и здесь пока без неприятных сюрпризов. У многих пятнышки образовались на коже под воздействием солнца и не имеют ничего общего с онкологией.

«Лентиго связано с воздействием солнца. Переродиться в рак оно не может. От пигментации можно избавиться у косметолога. Но эффект, прямо скажем, не гарантирован», — поясняет даме в годах дерматолог.

Больше всего желающих этим утром проверить зрение. Представитель оптики тут же изготавливает по рецепту очки.









А напротив оптики горожан зазывает мобильный пункт вакцинации, где прививают от гриппа. Сегодня здесь дежурят медики из челябинской ГКБ № 11.

Медсестра Ирина Фигурина уже много лет работает в паре с врачом-пульмонологом. На приеме ей часто приходится видеть людей, которые страдают от осложнений банальной простуды, поэтому она с чистым сердцем агитирует за прививку.

«К нам приходят люди с бронхитами после ОРВИ. Если человек курит и есть другие факторы риска, заболевание может перерасти в хроническую форму, а бронхит — перейти в ХОБЛ, вплоть до инвалидности. Также грипп поражает сердце, почки, суставы, и лучше будет этого не допускать. Поэтому я советую всем прививаться. Вы избежите таких осложнений», — говорит Ирина Фигурина.





По словам медика, обе вакцины, которыми горожан прививают от гриппа в этом году, — «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» — переносятся хорошо, без побочных эффектов. Главное — сделать прививку, пока ты здоров. Если уже есть насморк, недомогание — подождать и привиться в своей поликлинике. Параллельно с приемом врачей здесь же, в «Гагарин Парке», проходит выставка медицинского оборудования и современных лечебных технологий.

«К нам в Челябинск приехали производители из разных городов России. Это разработчики медицинского оборудования, расходных материалов и лекарственных препаратов. Все они работают над импортозамещением и предлагают отечественный продукт», — говорит заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.





Московская корпорация «Сотис» привезла в Челябинск консоли для реанимации и палат интенсивной терапии. Это настенные панели, куда выводятся розетки, краны кислорода и кнопки вызова персонала. До известных событий больницы закупали консоли в Польше, Чехии и Италии. Иностранцы ушли с российского рынка, их нишу сегодня готов занять «Сотис».

«В пандемию коронавируса мы работали чуть ли не круглые сутки. Поставляли консоли для всей России, от Калининграда до Владивостока. Но в Челябинской области мы представлены точечно. Поэтому мы на выставке: хотим представить лечебным учреждениям области свой продукт», — говорит заместитель директора корпорации «Сотис» Елена Петрова.

Предприятие «Еламед» из Рязанской области, напротив, знакомо каждому медику. Больше сорока лет оно поставляет в поликлиники и больницы медицинскую мебель, различные емкости для дезинфекции, расходные материалы. В Челябинск рязанцы также привезли свои новые разработки. Например, мойку для инструментов. Сейчас медсестры вручную отмывают скальпели, иглы после хирургических операций. И при этом рискуют порезаться, заразиться. «Еламед» разработал устройство, в котором механическая очистка и дезинфекция инструмента идет без участия человека. Как в посудомоечной машине на кухне. После этого медсестре остается достать поддон с инструментами и поместить в жаровой шкаф.

«Такие машины используют за границей. Мы разработали свою конструкцию, она не хуже. Также мы привезли эксклюзивные разработки. Например, наш прибор тонотест позволяет измерять глазное давление через закрытое веко — безопасно и быстро. Мы уже продаем его в Индию и Америку, а сейчас предлагаем челябинским клиникам», — говорят представители «Еламеда».









Московская компания «Неврокор» привезла на выставку современные технологии восстановления после инсульта. Пациенту предлагают сыграть в компьютерную игру. Управлять героем нужно при помощи своих рук или ног, к которым крепятся специальные датчики. Таким образом человек учится заново управлять собственным телом.









Также на выставке работает стенд Челябинского областного врачебно-физкультурного диспансера, где можно узнать о пользе физкультуры и ЛФК.

«Многие относятся к ЛФК снисходительно и сомневаются в ее пользе. Но движение нужно каждому человеку. И нужно постоянно, а не только во время реабилитации. Физическая нагрузка повышает пластичность связок, силу мышц и наши когнитивные способности. Причем для этого достаточно простых спортивных приспособлений: гантелей, экспандеров, скакалок, которые есть практически в каждой семье», — говорит заведующая отделением ЛФК Челябинского областного врачебно-физкультурного диспансера Татьяна Берникова.





«Территория здоровья» открыта 27 и 28 сентября с 10:00 до 16:00 в ТРК «Гагарин Парк» на улице Труда, 183.

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