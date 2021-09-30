Пройти по Абрикосовой, свернуть на Виноградную

В Челябинске около полутора тысяч улиц. Чем обусловлены выбор их названий и географическое расположение?

Автор колонки внимательно изучил карту города. Результатом стали сотни вопросов, десятки уже существующих странных решений и одно конструктивное предложение для администрации Челябинска.



Скажу сразу, я не урбанист и не хочу им быть. И буду обижен до глубины души, если кто-то найдет в моем тексте сравнения с умозаключениями многочисленных «спецов» по благоустройству городской среды. Кстати, этих урбанистов что-то слишком много стало. И лезут они со своим мнением везде. А мнения эти всегда сводятся к одному — очернить любой, даже самый, казалось бы, идеальный и хорошо продуманный кем-нибудь проект. Но самое противное и непонятное, что к этим экспертам почему-то еще прислушиваются.

Сейчас пишу как рядовой, простой житель города, у которого, как и у всех, есть своя точка зрения.

Я много гуляю со своей семьей по Челябинску. И часто в голове возникают вопросы: почему эту улицу назвали так и что она здесь делает; чем заслужил тот или иной деятель, что его решили увековечить, назвав одну из улиц его именем? Все эти мысли копошатся в голове, улетают и возвращаются вновь после каждой новой прогулки. Но теперь, погрузившись в тему, они вырвались наружу. Для того чтобы выдать свой вердикт — у нас в городе с наименованием улиц происходит полный бардак и вакханалия!

Начну с их наименований. Конечно, здесь все субъективно. И, скажем, улицы Либкнехта, Цвиллинга или Блюхера у каждого могут вызывать свои ассоциации и отношение. Для одних — вполне себе нормальные названия, для других — труднопроизносимые и непонятные, для третьих — неоправданные, если брать в расчет, кем были и чем занимались люди, именем которых назвали эти улицы.

Наверное, можно и нужно делать скидку на то, что Челябинск — промышленный город, со множеством заводов, предприятий и др. Поэтому нет ничего странного и страшного в том, что у нас есть огромное количество улиц с соответствующими названиями: Сталеваров, Машиностроителей, Электролитная, Электрозаводская, Сталелитейная и т. д.

Но им в противовес должны же быть и как можно больше улиц с красивыми и радующими слух названиями. Чтоб можно было, как в песне Юрия Антонова, «пройтись по Абрикосовой, свернуть на Виноградную» и обязательно затем на «Тенистой улице постоять в тени». У нас с этим в городе туго. Пожалуй, вспоминается разве что улица Солнечная в Курчатовском районе, которая и впрямь соответствует своему названию.

Улицы с подобными наименованиями я на карте отыскал совершенно случайно. И располагаются они в поселке Тарасовка — Радужная, Садовая, Клубничная, Березовая, Зеленая, Веселая, Степная… Напоминать, кто здесь живет, думаю, не нужно. Выходит, если очень надо, то в нужный момент начинает включаться воображение у некоторых людей, влияние которых позволяет «продавливать» и такие вопросы.

Впрочем, приятно порадовало и то, как «растут» улицы в районе Парковый-2. Здесь, например, Парадная, Парковая и Прокатная переплетаются с Красивой, Ясной и Доброй. Будь я холостым, непременно отправился бы знакомиться с девушкой на улице Красивой. И женился бы на той, что живет на Доброй.

А теперь серьезно. В Челябинске дает названия улицам городская экспертная комиссия, действующая при администрации города. Именно она подбирает названия улиц. Кто туда входит, непонятно, но, думаю, это и не так важно — эти фамилии вряд ли о чем-то вам скажут.

Важнее то, как происходит сам процесс работы такой организации. Насколько мне удалось выяснить, застраиваемые участки города представляет администрация, а в комиссии рассматривают предложения горожан, трудовых коллективов, общественных организаций. Выбранные варианты затем согласовываются при участии центра историко-культурного наследия города Челябинска — смотрят, чтобы название не дублировалось с уже имеющейся улицей.

Сложно сказать, где и кто когда-то недоглядел, но в Челябинске почему-то до сих пор уживаются три улицы Советские, три — Потребительские, две — Калинина и две Пионерские. В этой связи порой возникают путаницы. И весьма комические. В одну из них попал я сам. Вызвал такси, сказал адрес водителю, прикорнул чутка. Проснулся в частном секторе. «Советская, 21. Приехали!» — говорит таксист. И пофиг, что по этому же адресу есть банк в центре города и мне нужно было туда.

Да, я понимаю, что процесс переименования старых улиц на новые — очень трудоемкий и даже затратный процесс. И дело даже не в смене табличек на домах, нужно вносить изменения в базы паспортных слов, реестры, генпланы и т. п. Но заниматься-то этим надо. И не только заменой этих «дублеров», но и теми улицами, которые в силу времени теряют свою актуальность. Скажем, улицы Краснознаменная или Красноармейская, на мой субъективный взгляд, можно было бы переименовать. Хотя, наверное, и изменю свою точку зрения, если мне представят веские контраргументы. Но уверен, что наверняка найдется еще с десяток названий улиц, даже в центре города, которые в силу различных причин либо утратили свою историческую ценность, либо не имеют никакого отношения к Челябинску.

А теперь о главном. Все то, о чем писалось выше, лишь субъективная точка зрения. С ней можно соглашаться, дискутировать или опровергать. Но объективные реалии таковы, что все эти наименования улиц разбросаны по Челябинску в беспорядке, не подчинены какой-либо логике и стратегии развития города. И в большинстве своем они никак не соотносятся с местностью или историей того места, на которое их «посадили». Примеров можно проводить огромное количество. Приведу наиболее яркие и любопытные из них. Наверное, о существовании некоторых таких улиц вы и слыхать не слыхивали.

— Улица Детская сама по себе небольшая, в один квартал. Зря вы думаете, что там есть какие-нибудь качели, карусели или дома детского творчества.

— Улица Искусств в Металлургическом районе не имеет ничего общего с объектами культуры, зато выходит на улицу Чукотскую и граничит с Бухарской и Валовой. Странное, мягко говоря, соседство.

— 1, 2, 3 и 4-я (!) Теннисная улица в Курчатовском районе на пересечении с Куйбышева. Здесь и знать не знают, что такое теннисные поля. Их тут отродясь никогда и не было. Аналогичная ситуация с 1, 2 и 3-й Игровой улицей.

— Улица Культуры. По идее, ее бы неплохо «вписать» в центр города, рядом со знаковыми для города культурными объектами. Но нет, она «живет» на окраине ЧТЗ.

Поверьте, такие примеры можно долго продолжать. Все вы знаете улицу Салавата Юлаева. В ней вроде как все хорошо со всех точек зрения. Вот только нашим хоккейным болельщикам не смешно. Им приходится выслушивать едкие комментарии своих коллег из других городов. А все потому, что наш «Трактор» выступает в арене, которая располагается на пересечении с этой улицей. Если кто не в курсе, уфимский «Салават Юлаев» — один из основных соперников челябинской команды в хоккейном чемпионате.

К слову, о спорте. Мне как спортивному журналисту в первую очередь при написании этой колонки хотелось выяснить — есть ли у нас в городе улицы, носящие имена известных спортсменов. Увы, я нашел лишь одну — улицу имени Хариса Юсупова. Одного из самых уважаемых специалистов, который стоял у истоков развития борьбы самбо и дзюдо на Южном Урале, внес огромный вклад в развитие спорта. Спору нет, очень правильное и верное решение назвать одну из городских улиц его именем. Но почему же ее «задвинули» на задворки Северо-Запада? В месте, где при жизни «Папы Ю» был еще дремучий лес?! Неужели нельзя было найти место, которое хоть как-то было связано с именем великого спортивного деятеля?!

А хотите легенду? В один прекрасный день полубог Архитектурос, глядя на беспорядочные движения людей под ногами, решил им помочь. И придумал он для них тропинки под названием улицы. Сидя на небе, он взял листки бумаги, написал на них названия улиц, собрал в ладошки и пустил по ветру. Ну а дальше вы поняли — где какая приземлится, там такая и пригодится.

Конечно, никакая это не легенда, а вымысел и плод моего дурного воображения. Но почему-то именно так мне рисуется картина на основе того, как лихорадочно появляются тут и там наименования наших улиц. А хотелось бы логики и порядка. Чтобы каждая из них несла в себе какое-то значение, историю или была привязана к местности.

И вот мое предложение. У меня оно одно, но, кажется, не лишено логики и здравого смысла. Возьмем небольшой кусочек в городском бору рядом со стадионом «Центральный». Здесь есть одна дорога, съезд с улицы Труда, которая объединяет вокруг себя сразу несколько спортивных объектов. Среди них:

— ледовый дворец «Уральская молния» (ул. Труда, 187а);

— стадион «Центральный» (ул. Коммуны, 98);

— новый спорткомплекс «Динамо» и Дворец спорта с таким же названием (ул. Коммуны, 98/1);

— недавно построенный региональный центр по шорт-треку (ул. Труда, 183б);

— ДЮСШ по теннису им. Маниона (ул. Коммуны, 92);

— универсально-спортивный комплекс УралГУФК (ул. Энгельса, 22).

Как вы заметили, все эти объекты имеют разные адреса. Почему бы все это не систематизировать и не придумать для этой дороги наименование? Например, улица Спортивная или Олимпийская аллея. У нас таких в городе нет. Представляете, на ней можно было бы открыть олимпийский музей под открытым небом, сделать еще несколько интересных историй. И все это подчинялось бы определенной стилистике и логике.

Может быть, вот с таких вот незначительных деталей и нужно начинать благоустройство города? Улицы — они как наши дети. Прежде чем дать имя ребенку, мы собираем семейный консилиум. Продумываем в голове множество вариантов. Как оно будет звучать? Соотносится ли с фамилией и отчеством? Вызовет ли какие-то неприятные ассоциации у окружающих? С выбором наименования улиц должен быть такой же кропотливый, долгий и обсуждаемый процесс.

Помните песенку из мультфильма про капитана Врунгеля со словами «Как вы яхту назовете, так она и поплывет»? Разве с улицами не та же история?

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