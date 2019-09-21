Проверка системы оповещения населения пройдет в Челябинской области

Южноуральцев просят не паниковать и следовать инструкциям.

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В Челябинской области состоится проверка региональной автоматизированной системы оповещения населения. Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в среду, 25 сентября, в период времени с 11:00 до 14:00 часов. Оповещение прозвучит из громкоговорителей, которые расположены на крышах зданий, а также на территориях предприятий Челябинской области.

«Единый сигнал „Внимание всем!“ существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал оповещения „Внимание всем!“ подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области», — сообщили сайту «Первый областной» в правительстве Челябинской области.

Напомним, что если вы услышали сигнал «Внимание всем!», необходимо немедленно включить радио или телевидение, чтобы прослушать информационное сообщение.

Плановая проверка системы оповещения населения проводится дважды в год. В рамках ее совершенствования, устаревшее оборудование меняют на новое. Также проходит замена электросирен на громкоговорящие установки.