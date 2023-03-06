Проверить ребенка на аутизм в Челябинске можно по трем адресам

Родителей призывают проводить диагностику, пока малышу не исполнилось 2,5—3 года

«Чем раньше диагностирована проблема, тем больше будет эффект от занятий с таким ребенком. В идеале нужно поймать диагноз до 2,5—3 лет»,

— говорит директор общественной организации «Звездный дождь» Елена Жернова.

Диагностировать аутизм у ребенка в Челябинской области можно уже в раннем возрасте. Только в областном центре специалисты осматривают детей по трем адресам. И очень важно попасть к ним пораньше. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в общественной организации «Звездный дождь», которая помогает детям с аутизмом.

Сегодня все педиатры в Челябинской области предлагают мамам малышей старше года заполнить диагностическую анкету. Если анкету вам не предлагали, найдите ее в интернете по словам « тест на аутизм » или « M-CHAT-R » и ответьте на 20 вопросов. В каждом вопросе содержится «флажок» аутизма. Если ребенок соберет много флажков, у него высокий риск аутизма.

«Все дети разные. Назвать какие-то общие признаки аутизма нельзя. Но если мама отчетливо понимает, что ее ребенок отличается от других, если мама пытается оправдать особенности поведения характером малыша, если мама успокаивает себя, что какие-то умения проявятся у ребенка с возрастом, — это знак пройти тест»,

— говорит Елена Жернова.

Проходить тест следует после года, когда ребенку будет от 16 до 30 месяцев. Если ответить на вопросы раньше, получите ложно положительный результат.

Если вы прошли тест по правилам и он выявил высокий риск аутизма, следует пройти очную диагностику у специалиста по методике ADOS-2 . В Челябинске ее проводят три организации.

1., тел. 8 (351) 750-24-34. Правда, свободных мест на этот год уже нет, а запись на следующий учебный год откроется в сентябре.2.Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 130б. Запись на диагностику по тел. +7-982-312-15-19, медицинский психолог Марина Вячеславовна Дубовая. С собой иметь результаты теста.

3., Челябинск, ул. Блюхера, 45. Запись на диагностику по тел. 8 (351) 700-00-30 (добавочный номер 1007).

«Уважаемые родители детей, которым необходима диагностика! Если вашему ребенку сейчас больше года, не ждите, когда откроется запись в „Звездном дожде“. Важно максимально оперативно провести детям этого возрастного диапазона диагностику. Ведь помощь вашему малышу именно в раннем возрасте поможет ему справиться с дефицитами аутизма. И если в течение шести месяцев вы не сможете попасть к нам, а ребенку за это время исполнится два с половиной — три года, драгоценное время может быть упущено»,

— замечает Елена Жернова.