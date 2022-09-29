Провалы благоустройства. На что похожи тротуары в центре Челябинска?

Фоторепортаж о состоянии пешеходной части на проспекте Ленина

В Челябинске осень. Сырая и промозглая, она как будто обнажила неуютные и неприглядные стороны города. Например, лужи на тротуарах почему-то никого не удивляют. Наш фотограф и корреспондент прогулялись по центру Челябинска, чтобы запечатлеть, как выглядит пешеходная часть главной улицы города.

Спойлер: местами она похожа на полосу препятствий.







На проспекте Ленина пешеходная часть оживленная с раннего утра и до позднего вечера. Сотни, а то и тысячи горожан передвигаются по тротуарам проспекта и наблюдают одну и ту же картину: вспучившуюся тротуарную плитку и провалы над инженерными коммуникациями.











В скором времени все это уйдет под снег, покроется коркой льда. Передвигаться по таким участкам станет совсем небезопасно.







Но даже и в сухую погоду в этих местах лучше внимательно смотреть под ноги. Иначе можно встать в лужу, провалиться или споткнуться о вставшие горбами камни плитки.







Неприглядности внешнему виду главного проспекта города добавляют рекламные объявления, расклеенные прямо на тротуаре, и торчащие между стыками плиток сорняки.

















Грустно становится возле универмага «Детский мир». Это тот случай, когда выход из магазина должен быть продолжением праздника и хорошего настроения. Но взгляд упирается о серую действительность мегаполиса: исписанные стены.







Подобная наскальная живопись встречает горожан и на фасадах зданий проспекта по направлению к площади Революции.







И если разрушенная плитка, провалы и лужи, это, похоже, следствие определенных процессов, то логика возведения некоторых объектов поражает взгляд абсолютного дилетанта в строительстве или городской архитектуре.







Как, например, вот эти случаи.







Выход дождевой воды с крыши здания у дверей «Детского мира».







Обновленные в этом сезоне скверы и общественные пространства, конечно, полюбились горожанам. Но они не смогут придать общего приятного впечатления и комфорта городу, если каждый день приходится обходить лужи, видеть под ногами откровенную халтуру и, не побоюсь этих слов, наплевательское отношение к тем, кто передвигается по городу пешком, а не только на личном или служебном автомобиле