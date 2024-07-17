Провал на улице Первой Пятилетки в Челябинске заделают к августу

Коллектор чинят третий месяц

В Челябинске продолжается работа на аварийном коллекторе по улице Первой Пятилетки, из-за разлива которого в прошедшем мае на дороге образовалась яма глубиной около трех метров. Как рассказали в администрации города, все работы завершат к текущему августу.

Так, на участке улицы от 25-го до 33-го домов уже уложили новые трубы, восстановили бордюры и газон. Вскоре здесь уложат асфальтовое покрытие.

Работы идут еще и на отрезке Первой Пятилетки от Героев Танкограда до 40 лет Октября. Здесь меняют трубопровод системы водоотведения.

В мэрии отметили, что после завершения ремонтных работ дорогу, тротуары и газон полностью восстановят.