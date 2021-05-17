Провал асфальта на дороге в центре Челябинска начнут восстанавливать 17 мая

Работы на участке проезжей части Свердловского проспекта начнутся вечером в понедельник и продлятся до утра вторника

Сегодня, 17 мая, АО «УСТЭК-Челябинск» приступит к ремонтным работам на участке дороги возле дома № 63 по Свердловскому проспекту, где провалился асфальт на проезжей части. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Повреждений на данном участке тепловых сетей АО «УСТЭК-Челябинск» не зафиксировано. Многоквартирные дома и другие объекты микрорайона остаются подключены к горячему водоснабжению.

«Для установления причин просадки грунта и устранения повреждения дорожного полотна специалисты АО „УСТЭК-Челябинск“ частично ограничат движение транспорта на проезжей части дороги. После завершения ремонтных работ теплоэнергетики приступят к восстановлению дорожного покрытия. Обращаем внимание, что в случае необходимости срок проведения ремонта может быть продлен», — уточнили в администрации города.

Для того чтобы челябинцам было комфортнее перенести временные ограничения дорожного движения, работы пройдут в вечернее и ночное время с 20 часов 17 мая до 7 утра 18 мая.

«Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтных работ, заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок», — добавили в компании «УСТЭК-Челябинск».

Днем 16 мая около дома № 63 по Свердловскому проспекту в Челябинске специалисты обнаружили провал асфальта на проезжей части. Место обрушения сразу же огородили.

Вместе с представителями управления ЖКХ специалисты комитета дорожного хозяйства оперативно провели совещание, выяснили, что стало причиной повреждения и кому принадлежат сети, а также огородили место провала. После нашумевшего провала грунта на улице Куйбышева, где сейчас завершают благоустройство, жители Челябинска жаловались на новые провалы в разных районах города.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила обратить внимание на открытые люки и колодцы и принять необходимые меры. Также мэр потребовала надлежащим образом огораживать места провалов асфальта на дорогах.