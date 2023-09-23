Процент страдающих ожирением челябинцев увеличился в два раза с 2020 года

Неблагоприятная ситуация складывается среди детей

В Челябинской области процент людей, страдающих ожирением, увеличился в два раза за три года. Как сообщила в своем телеграм-канале первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, в 2020 году ожирение было выявлено у 7,5% жителей области, а в августе 2023 года — у 15,5%.

По ее словам, неблагоприятная ситуация складывается по юным южноуральцам: из года в год показатель увеличивается в группе детей и подростков. Например, в 2020 году от ожирения страдали 2630 детей и 678 подростков, а в 2022 году — 3692 ребенка и 867 подростков.

«Сегодня модно говорить об осознанном поведении в разных сферах жизни, и мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей осознанно взглянули на свой рацион. Ведь здоровый образ жизни начинается с решения, которое однажды принимает каждый из нас»,— написала Ирина Гехт.

Также она отметила, что привить людям принципы здорового питания старается и современная медицина.