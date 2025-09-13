Протоиерей Игорь Шестаков проголосовал во второй день выборов в Челябинске

«Выборы — это наш гражданский долг»

Челябинский протоиерей Игорь Шестаков одним из первых проголосовал во второй день выборов депутатов. В субботу, 13 сентября, он начал свой день с похода на избирательный участок № 538 в Калининском районе, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Голосовать у Игоря Шестакова принято всей семьей: сам протоиерей пришел на участок, жена отдала голос на работе, а сын проголосовал в армии. Также чуть позже подойдет на выборы дочь.

«Выборы — это наш гражданский долг, как ни пафосно прозвучат эти слова. Я всегда принимаю в них участие, потому что понимаю: нужно отдать свой голос, чтобы чувствовать себя гражданином своего Отечества, своего города, своей области», — отметил протоиерей.

Также Игорь Шестаков поделился, что на выборы пришел с хорошим настроением — именно с таким, по его убеждению, всегда нужно ходить на голосование.