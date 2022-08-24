Просветительский марафон «Знание» пройдет в России с 31 августа по 2 сентября

Шанс попасть на одну из пяти площадок марафона есть у всех желающих

С 31 августа по 2 сентября в четырех российских городах и Луганске пройдет новый федеральный просветительский марафон «Знание», на котором выступят более 200 выдающихся лекторов из числа бизнесменов, ученых и государственных деятелей. Отправить заявки на участие смогут все желающие. Победителей, которые смогут присутствовать на марафоне, выберут по результатам творческого конкурса, сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».

Площадками просветительского марафона станут студии в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Камчатском крае и Луганске. При этом в каждом городе будет своя тема. Например, в Москве лейтмотивом станет «Знание. Сила», которая продемонстрирует, что именно благодаря знаниям человек может решать любые задачи, а в Камчатском крае участникам марафона расскажут о преимуществах осознанного образа жизни и заботы об окружающей среде. В Санкт-Петербурге будет представлена тема «Знание. Сделано в России», в Нижнем Новгороде — «Знание. Наследие России», а в Луганске — «Знание. Мы вместе».

Для того чтобы стать участником марафона, всем желающим необходимо опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» пост с интересным фактом о России в любом формате (фото, видео, текст), отметить аккаунт @znanierussia и поставить хэштеги #ПоделисьЗнанием и #МарафонЗнание. Затем следует зарегистрироваться на сайте «Марафон „Знание“» и приложить к форме регистрации ссылку на публикацию творческого задания. Победителей, которые станут гостями студии в Москве, отберет экспертный совет конкурса.

«Федеральный Просветительский марафон „Знание“ пройдет уже в четвертый раз, и, как всегда, программа будет насыщенной — как с точки зрения форматов, так и содержания. Достоверные знания — это одна из основополагающих ценностей современного общества, поэтому с каждым новым мероприятием стараемся сделать их еще более доступными каждому. Например, сейчас ведем большую работу по организации трансляций на площадках образовательных учреждений и на городских экранах по всей России. Кроме того, мы получаем много запросов от зрителей, которые хотят посетить марафон очно. И я рад, что еще больше талантливых ребят получат такой шанс, приняв участие в творческом конкурсе»,— рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Участников марафона ждут не только познавательные лекции: 2 сентября состоится премьера просветительского спектакля «Трудный экзамен» — победителя Всероссийского конкурса «Знание. Театр». Зрители смогут посмотреть трансляцию постановки на сайте Марафона и в сообществе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».

Выступления спикеров также будут транслировать онлайн на площадках марафона.