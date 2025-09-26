Просветительский марафон «Знание.Первые» в Челябинске собрал более 1,5 тысячи участников

Мероприятие посвятили 80‑летию атомной отрасли

В Челябинске стартовал федеральный просветительский марафон «Знание.Первые». Южноуральская столица стала площадкой в Уральском федеральном округе для его проведения. Марафон объединяет всю Россию. Но в этом году он вышел на международный уровень и был запущен в Абхазии. Мероприятие посвящено 80‑летию атомной промышленности, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





На открытии просветительского марафона гостям и участникам зачитали обращение полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги.

«2025 год — особенный для нашей страны: наряду с юбилеем Победы мы отмечаем 80‑летие отечественной атомной промышленности. Особое значение для отрасли имеют регионы Уральского федерального округа, ведь именно здесь была создана первая промышленная атомная установка. На Южном Урале сформировалась уникальная промышленная и научная инфраструктура, ставшая оплотом для развития атомной энергетики»,— сказал полпред.

Открыл марафон губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона начал с лекции «Атомный регион: вчера, сегодня, завтра». Школьникам и студентам он рассказал о появлении секретного города Озерска, его предприятии, а также о влиянии атомного проекта на гонку вооружений и достижение паритета с США.





Губернатор затронул тему мирного использования атома — например в ледоколах. Игоря Курчатова он назвал выдающимся человеком, брендом Челябинской области. Алексей Текслер напомнил, что в регионе три закрытых города. В них проживает более 160 тысяч человек, и просто так туда не попасть.

«Атомные города активно развиваются в Челябинской области. Мы много делаем для их развития, сейчас составляем новые мастер-планы. У нас там активно работают студенческие отряды. Мы гордимся тем, что являемся центром атомной отрасли страны, много делаем для развития. Сегодня наши предприятия это обеспечивают»,— подчеркнул губернатор.

Во время марафона выступит огромное количество лекторов — местные ученые, журналисты и другие. Герои СВО расскажут о патриотизме, артистка Большого театра Анита Пудикова — о силе русского балета. Также лекции прочитают космонавт Михаил Корниенко и олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Челябинск получил возможность представлять Уральский федеральный округ. Марафон посвящен 80‑летию атомной промышленности. Челябинская область — опорный регион в этой отрасли. Нам есть что рассказать об истории, возможностях, о сегодняшнем мире и о будущем, которое связано с атомной отраслью, с развитием человечного потенциала»,— отметил министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев.





Участники узнают больше о Челябинской области. Гости марафона познакомятся с людьми, живущими на Южном Урале. Добавим, что идет прямая трансляция марафона. Организаторы ожидают, что ее увидят по всей стране.



Ранее ИА «Первое областное» писало, как в Озерске стартовал III Всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки».