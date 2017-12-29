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Просрочка из продуктового супермаркета отпугивает клиентов торгового комплекса на ЧТЗ

Работники и посетители жалуются на запах «мертвечины».
сегодня в 10:17
  |  Общество

Торговый комплекс на улице Бажова отказываются посещать покупатели. Причина в запахе, который «гуляет» по комплексу. Работники утверждают, что это запах «мертвечины». Чтобы узнать причину, даже вызывали полицию, но ничего криминального не нашли. На самом деле запах идет из магазина «Дикси», расположенного в том же комплексе. Он не так давно закрылся. Правда, товары оттуда, включая овощи, фрукты и заморозку, так и не вывезли.

В 20 числах декабря все арендаторы пожаловались, что из-за ужасного запаха мертвечины невозможно работать. «Дикси» нас к себе на обследование не пустили, хотя в их договоре есть пункт, что мы право имеем на это. Люди заходят в магазин и покидают его, потому что вонь невозможная. Я вызвал полицию, сказал, что пахнет трупом. Полиция тоже не смогла попасть в магазин, двери они не открывают. Потом мы все же смогли зайти, прошли в тамбур, а там сгнившие овощи, фрукты, летают мухи. Открыли холодильную камеру, а там 14 мешков продуктов питания, включая рыбу, мясо, котлеты. Плюс стоят арбузы, которые текут, там летают мухи. — рассказал сайту «Первый областной» владелец комплекса Сергей Мязитов.

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До 30 декабря у «Дикси» есть время все почистить и выбросить мусор. На контакт владельцы магазина пока не идут, пытаются защитить себя, говоря, что их не впускают в комплекс.

Владелец комплекса намерен отремонтировать здание. Работа начнется с крыла, где располагается «Дикси», распространяющий неприятный аромат на все здание по улице Бажова.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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