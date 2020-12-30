Просроченные сладости для ребенка-инвалида получила жительница Магнитогорска

За недобросовестного поставщика ответила администрация города

Жительница Магнитогорска пожаловалась в городском паблике, что в новогоднем подарке обнаружила просроченные сладости. Кулек она получила в городском социально-реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.



В посте женщина прикрепила фотографии: у мармелада срок годности вышел 15 декабря, а у безглютеновых подушечек — 8 декабря. Пользователи Сети были возмущены невнимательностью ответственных лиц и халатным отношением к здоровью маленьких магнитогорцев. За недобросовестного поставщика сладостей оперативно ответила администрация города.



«Поскольку кульки поставляют запечатанными, а маркировки на упаковке нет, определить срок годности продуктов не представляется возможным. Только после того, как один из сладких наборов был открыт, выявили истечение срока годности у двух позиций (мармелад на соке и безглютеновые подушечки) в декабре текущего года. По данным управления социальной защиты населения администрации города Магнитогорска, такие продукты содержатся всего в пяти кульках. С поставщиком подарков данная тема отработана. Сегодня специалисты свяжутся с получателями и в течение дня заменят просроченные сладости на аналогичные, но с неистекшим сроком годности», — ответили в официальном паблике мэрии.

«Мармелад с подушечками заменили, извинения принесли. Но осадок остался», — прокомментировала ситуацию пострадавшая.

