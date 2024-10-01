Проскакивали такие буераки! Владельцы «Запорожца» рассказали об автомобиле

Первый «Запорожец» выпустили 64 года назад

Днем рождения «Запорожца» можно считать 1 октября 1960 года. В этот день с конвейера сошел первый ЗАЗ-965, который в народе прозвали «горбатым» за крутой изгиб верха.

«Запорожец» призван был закрыть потребность населения СССР в недорогом и массовом личном транспорте. В 70‑х годах ЗАЗ сменили «Жигули». Однако и сейчас есть автовладельцы, которые ездят на «Запорожце» или, по крайней мере, помнят, как на нем ездить.

У жительницы Челябинска Софьи Пшеничниковой в прошлом был «Запорожец». Затем машину продали. У женщины остались теплые воспоминания о ЗАЗ. Она считает, что самое лучшее в «Запорожце» — проходимость. А еще у него добрые «глаза».

«Мы проскакивали такие буераки, где не снилось проехать никаким „Жигулям“, не говоря о „Волгах“ и всяких иностранных пузотерах. Однажды приехали в деревню, которая после дождя на три дня оказывалась в изоляции из-за качества дороги. Нам не могли поверить, что пролетели через все это месиво… А ему нипочем: маленький, резвый, легкий, а клиренс высокий», — поделилась с читателями ИА «Первое областное» Софья Пшеничникова.





До сих пор в ходу «Запорожец» у Дмитрия Зайцева из Ижевска. Он говорит, что ЗАЗ дарит много положительных эмоций, и советует каждому автолюбителю хоть раз в жизни прокатиться на этой чудо-машине.

«У ЗАЗ по-другому включаются передачи, шумоизоляции вообще нет, в салоне сильно пахнет бензином. Звук мотора как у „Порше-911“. Разгоняется очень долго и плывет как кораблик. Руль мне нравится — тонкий пластмассовый, и ручки дверные с кнопкой прикольные», — комментирует Дмитрий.

Конечно, сейчас «Запорожец» скорее экзотика. Любители автомобильного экстрима порой тестируют ЗАЗ на проходимость по бездорожью. А фанаты ретро ценят как раритет.