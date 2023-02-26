Прощеное воскресенье отмечают православные христиане 26 февраля

Это последний день сырной седмицы перед Великим постом

Сегодня, 26 февраля, православные христиане отмечают Прощеное воскресенье — завершающий день Масленицы и готовятся к Великому посту. Подробнее о празднике, его названии, сути и традициях — в материале ИА «Первое областное».

Название праздника

Официально по церковному календарю праздник называется Неделей сыропустной. Это воскресный день, когда нельзя есть мясо, но можно употреблять молочные продукты. Еще одно его название — Воспоминание Адамова изгнания из Рая.

Название «Прощеное воскресенье» распространилось среди верующих потому, что в последний день перед Великим постом в храмах проводят обряд очищения и каждый просит друг друг прощения.

Кстати, дата праздника ежегодно меняется, так как зависит от Святой Четыредесятницы, которая, в свою очередь, от даты Пасхи.

История праздника

Изначально прощения друг у друга по воскресеньям во время богослужений просили монахи, жившие в Палестине в V веке. Многодневный пост они проводили в пустыне в одиночестве, молясь и размышляя о боге. Однако не все возвращались в храм: кто-то погибал от укуса скорпионов, кто-то от жажды. Поэтому, зная, что встреча на воскресной литургии может оказаться последней, монахи искренне просили друг у друга прощения.

Со временем такой обычай распространился на все храмы, и по сей день на каждой службе перед таинством евхаристии, то есть превращения хлеба и вина в Кровь и Тело Христа, священник и прихожане примиряются друг с другом.

Сейчас основная идея праздника — очиститься перед Великим постом, приступить к нему с доброй душой и сосредоточиться на духовном, чтобы очистить свое сердце перед Пасхой.

Традиции праздника

После литургии священники облачаются в черную одежду, меняют покрывала на престоле и жертвеннике и алтарную завесу и совершают вечернюю службу при выключенном свете. После такой службы верующие подходят в священнику со словами «Прости меня». В ответ они слышат «Бог простит, и меня прости!». Затем с такими же словами прихожане обращаются друг к другу.

Кроме того, принято просить прощения в течение всего дня и у своих близких и знакомых, которых могли обидеть словом или делом.

В Прощеное воскресенье принято накрывать богатый стол перед Великим постом. Такой ужин называется заговеньем. Основным блюдом, как и на протяжении недели, в этот вечер остаются блины.