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Прощайте, Бригадир. Главные вехи жизни и карьеры Геннадия Цыгурова

Прощайте, Бригадир. Главные вехи жизни и карьеры Геннадия Цыгурова
Геннадий Цыгуров , «Трактор» , вехи , жизнь , карьера
16.12.2016 18:00:00

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

В Тольятти похоронили великого челябинского хоккеиста и тренера

Геннадия Федоровича Цыгурова похоронили сегодня в Тольятти. 18 лет своей жизни он отдал, играя за «Трактор», еще 11 — тренируя. Вспомним главные вехи жизни челябинского бригадира Геннадия Федоровича.

16 декабря в Тольятти похоронили Геннадия Федоровича Цыгурова, мир хоккея лишился одного из своих столпов. Легенда двух городов, бригадир «Трактора» и заслуженный тренер, первым увезший хоккейное золото страны из Москвы, ушел из жизни 14 декабря. Он тяжело болел, страдал от рака, но не сдавался и до последнего был в хоккее. Но все же онкология взяла верх. Вклад Федора Геннадьевича в судьбу Челябинска и «Трактора» невозможно переоценить, вспомним некоторые даты из его насыщенной и интересной жизни.

Фото: hctraktor.org, chelyabinskhockey.blogspot.ru

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