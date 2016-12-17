Прощайте, Бригадир. Главные вехи жизни и карьеры Геннадия Цыгурова

В Тольятти похоронили великого челябинского хоккеиста и тренера
Геннадия Федоровича Цыгурова похоронили сегодня в Тольятти. 18 лет своей жизни он отдал, играя за «Трактор», еще 11 — тренируя. Вспомним главные вехи жизни челябинского бригадира Геннадия Федоровича.
16 декабря в Тольятти похоронили Геннадия Федоровича Цыгурова, мир хоккея лишился одного из своих столпов. Легенда двух городов, бригадир «Трактора» и заслуженный тренер, первым увезший хоккейное золото страны из Москвы, ушел из жизни 14 декабря. Он тяжело болел, страдал от рака, но не сдавался и до последнего был в хоккее. Но все же онкология взяла верх. Вклад Федора Геннадьевича в судьбу Челябинска и «Трактора» невозможно переоценить, вспомним некоторые даты из его насыщенной и интересной жизни.
Фото: hctraktor.org, chelyabinskhockey.blogspot.ru