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Южноуральцы простятся с Геннадием Цыгуровым

Южноуральцы простятся с Геннадием Цыгуровым
прощание , Геннадий Цыгуров , тренер
15.12.2016 19:44:49

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21 Декабря 2016, 18:30

Великого тренера похоронят в Тольятти.

Жители Челябинской области, потрясенные известием о кончине Геннадия Цыгурова, хотят проститься с великим тренером. Прощание с ним пройдет в Тольятти, поэтому южноуральцы намерены отправить похоронный венок со словами скорби. Хоккейные фанаты из города на Волге также примут участие в церемонии.

Вся Россия скорбит о потере: из жизни ушел известный хоккеист и тренер Геннадий Цыгуров. Он много лет посвятил тренерской работе, под его руководством российские команды достигали необыкновенных высот. Последним хоккейным клубом, который тренировал Геннадций Цыгуров, стала тольяттинская «Лада». После завершения карьеры тренер остался в этом городе, там же он проходил лечение от онкологии.

— Насколько известно, завтра в Тольятти в ледовой арене пройдет панихида. Что касается клуба, то готовится мемориал, который будет установлен рядом с ледовой ареной, где все желающие смогут возложить цветы и зажечь свечи, — рассказала сайту «Первый областной» директор музея хоккейного клуба «Трактор» Анна Гусева.

Южноуральские любители хоккея, также скорбящие по Геннадию Цыгурову, не остались в стороне. Они отправляют в Тольятти венок от клуба «Трактор» со словами прощания в адрес великого советского и российского тренера.

Напомним, о смерти Геннадия Цыгурова стало известно 14 декабря. Он ушел из жизни на 75-м году после долгой борьбы с раком. Геннадий Цыгуров запомнился всем как профессиональный хоккеист и успешный тренер, всегда направлявший своих подопечных «к звездам». Соболезнования семье Геннадия Цыгурова выразил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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