Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-31 °C
завтра
 
-27 °C
USD 61.79 EUR 64.67
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Воспитанники и коллеги простились с тренером Геннадием Цыгуровым

Воспитанники и коллеги простились с тренером Геннадием Цыгуровым
Геннадий Цыгуров , «Трактор» , тренер , прощание
17.12.2016 15:46:36
Воспитанники и коллеги простились с тренером Геннадием Цыгуровым
Воспитанники и коллеги простились с тренером Геннадием Цыгуровым
Воспитанники и коллеги простились с тренером Геннадием Цыгуровым
Воспитанники и коллеги простились с тренером Геннадием Цыгуровым
Воспитанники и коллеги простились с тренером Геннадием Цыгуровым
Воспитанники и коллеги простились с тренером Геннадием Цыгуровым
Воспитанники и коллеги простились с тренером Геннадием Цыгуровым
Воспитанники и коллеги простились с тренером Геннадием Цыгуровым
Воспитанники и коллеги простились с тренером Геннадием Цыгуровым
Воспитанники и коллеги простились с тренером Геннадием Цыгуровым
 
 

Время новостей

Видео
Время новостей от 19.12.2016

Время новостей от 19.12.2016

19 Декабря 2016, 22:06

Траурная церемония прошла в Тольятти.

Накануне легендарного тренера Геннадия Федоровича Цыгурова похоронили в Тольятти. 16 декабря состоялась церемония прощания, она проходила в ледовой арене «Лада». На ней присутствовали родные и близкие, воспитанники и коллеги великого тренера.

Все, кто знали Геннадия Федоровича, отзываются о нем как о человеке, живущим хоккеем. «Титан» советского и российского спорта воспитал не одного игрока не только в Челябинске, но и в Тольятти. Даже после завершения карьеры Цыгуров проводил лекции и работал с тренерами.

— Не так давно мы разговаривали с Геннадием Федоровичем, уже было видно, что он борется с болезнью. Мы разговаривали о хоккее. Он спрашивал, как играет команда. Было видно, что человек живет хоккеем. Он уделял много времени детской школе, и в Челябинске, и в Тольятти. Для российского хоккея это большая потеря, когда уходят такие люди, — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор ХК «Лада» Владимир Вдовин.

Напомним, о смерти Геннадия Цыгурова стало известно 14 декабря. Он ушел из жизни на 75-м году после долгой борьбы с раком. Геннадий Цыгуров запомнился всем как профессиональный хоккеист и успешный тренер, всегда направлявший своих подопечных «к звездам». Соболезнования семье Геннадия Цыгурова выразил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Фото: Андрей Холмов

Фото: hctraktor.org, chelyabinskhockey.blogspot.ru

Читайте также

Общество
Прощайте, Бригадир. Главные вехи жизни и карьеры Геннадия Цыгурова
Прощайте, Бригадир. Главные вехи жизни и карьеры Геннадия Цыгурова
Геннадий Цыгуров , «Трактор» , вехи , жизнь , карьера
16 Декабря 2016, 18:00
Общество
Знаменитый тренер «Трактора» Геннадий Цыгуров скончался в больнице
Знаменитый тренер «Трактора» Геннадий Цыгуров скончался в больнице
Геннадий Цыгуров , «Трактор» , скончался
14 Декабря 2016, 20:03
Общество
Южноуральцы простятся с Геннадием Цыгуровым
Южноуральцы простятся с Геннадием Цыгуровым
прощание , Геннадий Цыгуров , тренер
15 Декабря 2016, 19:44

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.