Воспитанники и коллеги простились с тренером Геннадием Цыгуровым

Траурная церемония прошла в Тольятти.
Накануне легендарного тренера Геннадия Федоровича Цыгурова похоронили в Тольятти. 16 декабря состоялась церемония прощания, она проходила в ледовой арене «Лада». На ней присутствовали родные и близкие, воспитанники и коллеги великого тренера.
Все, кто знали Геннадия Федоровича, отзываются о нем как о человеке, живущим хоккеем. «Титан» советского и российского спорта воспитал не одного игрока не только в Челябинске, но и в Тольятти. Даже после завершения карьеры Цыгуров проводил лекции и работал с тренерами.
— Не так давно мы разговаривали с Геннадием Федоровичем, уже было видно, что он борется с болезнью. Мы разговаривали о хоккее. Он спрашивал, как играет команда. Было видно, что человек живет хоккеем. Он уделял много времени детской школе, и в Челябинске, и в Тольятти. Для российского хоккея это большая потеря, когда уходят такие люди, — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор ХК «Лада» Владимир Вдовин.
Напомним, о смерти Геннадия Цыгурова стало известно 14 декабря. Он ушел из жизни на
Фото: Андрей Холмов
Фото: hctraktor.org, chelyabinskhockey.blogspot.ru