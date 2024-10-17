Пропавшую после прогулки девочку из Магнитогорска нашли

Неравнодушных граждан поблагодарили за помощь

Ребенок не вернулся домой с прогулки вечером 16 октября 2024 года.

Предположительно девочка пропала в Правобережном районе Магнитогорска. В городе и по региону развернулись поиски подростка. В соцсетях распространили ориентировку.

Утром 17 октября девочку нашли участковые уполномоченные полиции ОП «Правобережный», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Противоправных действий в отношении нее не совершалось.

В поисках ребенка участвовали неравнодушные граждане. Сотрудники полиции поблагодарили всех причастных.