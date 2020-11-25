Пропавший в Челябинске подросток найден живым

Об этом сообщили волонтёры «Легион-СПАС».

22 ноября 14-летняя Валентина Ломаева сбежала из социально-реабилитационного центра для подростков Курчатовского района, и с тех пор её не могли найти. 24 ноября о её поисках объявили волонтёры «Легион-СПАС».

Сообщалось, что девушка может находиться в ТРК и ТРЦ города. После непродолжительных поисков сегодня, 25 ноября, было объявлено, что Валентину нашли.

«Найдена. Жива», — кратко написали об остановке поисков в «Легион-СПАС».

Напомним, что поисковые отряды каждый день ищут пропавших людей. Не так давно проводились поиски 5-летней Ксюши Крюковой и 12-летнего Абдусамира Пирова. Детей благополучно нашли волонтёры.