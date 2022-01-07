Пропавшего в Челябинске пенсионера нашли мертвым

83-летний мужчина замерз на улице





В Челябинске завершены поиски пропавшего 83-летнего Михаила Савельева. Пенсионер, страдающий деменцией, погиб. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».



Пенсионер вышел из дома в Курчатовском районе ночью 4 января 2022 года и обратно не вернулся. В эту ночь в Челябинске сильно похолодало. К поискам мужчины подключились волонтеры, но вовремя найти дедушку не успели. Страдающий потерей памяти Михаил Савельев погиб.

Напомним, в Магнитогорске 80-летняя женщина вечером 20 декабря отправилась из поселка в городскую квартиру и попала в метель. Чуть позже она позвонила своим родственникам и сообщила, что упала в овраг. С этого момента начались поиски женщины. Днем 24 декабря ее тело было найдено в овраге. По предварительным данным, причиной смерти стало обморожение.

В Челябинской области запустили программу по патрулированию улиц. Каждую ночь при температуре ниже минус 20°C в трех городах региона будут работать волонтерские экипажи «Лиза Алерт». Основная задача — помочь дезориентированным людям и предотвратить беду.